Что запрещено делать, чтобы не допустить намерзания в морозильной камере

Чтобы в морозильнике не было льда и не образовывался иней, следует знать несколько простых советов. Важно не допускать ошибок, которые приводят к намерзанию, а если проблема есть, то решать ее следует как можно скорее, чтобы продлить срок службы морозильной камеры. Об этом пишет издание Sante plus.

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Как предотвратить образование инея в морозильной камере

Продукты, которые вы хотите положить в морозильную камеру должны быть комнатной температуры. В любом случае не кладите горячие продукты, ведь это ускорит образование инея;

Никогда не ставьте морозильник рядом с источником тепла. Холодильники следует держать вдали от радиаторов и баков с горячей водой;

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Между морозильной камерой и стеной должно быть место, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Катушкам на задней панели бытового прибора нужно иметь достаточно места для эффективного охлаждения;

Морозильную камеру не следует перегружать продуктами, но и не держите ее пустой. Переполненная морозилка препятствует нормальной циркуляции воздуха, а пустая увеличивает образование инея;

Старайтесь не открывать дверцу слишком часто и надолго. Нарушу равномерную температуру внутри.

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