Чтобы не вымывались яркие цвета одежды: что добавить к стирке

Правильность стирки и выбора качественного порошка может повлиять на состояние одежды. В частности, некоторые хозяйки уверены, что одного стирального порошка может быть недостаточно для достижения желаемого результата.

Об этом сообщили в Pixel. Порошок может вымывать яркий цвет одежды, поэтому к стирке следует добавить некоторые народные средства, которые также могут улучшать качество стирального средства.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

Сода

Первым в списке полезных компонентов для стирки есть сода. Этот универсальный продукт известен своей способностью улучшать качество стирального порошка. Опытные хозяйки рекомендуют добавлять 2-3 больших ложки соды непосредственно в одежду перед стиркой.

Видео дня

Соль

Еще одним полезным компонентом является соль, которую можно добавить в порошк. Всего одна ложка соли на порцию стирального средства может повысить качество стирки и помочь сохранить цвет вашей одежды.

Кофе

Для тех, кто бережет черную одежду, есть незаурядный секрет. Кофе может помочь восстановить этот цвет. Для этого заварите крепкий напиток и добавьте одну чашку в барабан стиральной машины во время процесса полоскания.

Эти простые, но действенные советы от опытных хозяек могут сделать вашу одежду более чистой, свежей и длинной защищать ее цвет.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!