Аби не вимивались яскраві кольори одягу: що додати до прання

Правильність прання та обрання якісного порошку може вплинути на стан одягу. Зокрема, деякі господині переконані, що одного прального порошку може бути недостатньо для досягнення бажаного результату.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що порошок може вимивати яскравий колір одягу, тому до прання варто додати деякі народні засоби, які також можуть покращувати якість прального засобу.

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Сода

Першим у списку корисних компонентів для прання є сода. Цей універсальний продукт відомий своєю здатністю покращувати якість будь-якого прального порошку. Досвідчені господині рекомендують додавати 2-3 великі ложки соди безпосередньо до одягу перед пранням.

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Сіль

Ще одним корисним компонентом є сіль, яку можна додати до порошку. Всього одна ложка солі на порцію прального засобу може підвищити якість прання і допомогти зберегти кольори вашого одягу.

Кава

Для тих, хто береже чорний одяг, є неабиякий секрет. Кава може допомогти відновити цей колір. Для цього заваріть міцний напій та додайте одну чашку в барабан вашої пральної машини під час процесу полоскання.

Ці прості, але дієві поради від досвідчених господинь можуть зробити ваш одяг чистішим, свіжішим і довшим захищати його колір.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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