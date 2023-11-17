'Чтобы вылеты носителей 'Кинжалов' не парализовали страну': Зеленский поручил минимизировать продолжительность воздушных тревог

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. 17 ноября глава государства поручил Минобороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы.

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Зеленский в соцсетях сообщил: "Отдельно поручил Министерству обороны, Генштаба и Кабмина предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы".

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Президент Украины о Ставке (дословно):

Важна Ставка по обеспечению сил обороны в следующем году.

Большой доклад Министра обороны Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах – во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины.

Реализация текущих договоров. Контракт на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Систематизация ожидаемой международной технической помощи.

Доклад министра стратегпрома Камышина о наращивании объемов производства на предприятиях отечественного ОПК. А также текущее состояние и перспективы нашей многолетней ракетной программы, принятой еще в 2021 году.

Ситуация на фронте: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсон. Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева и Содоля.

Напомним, в сентябре 2023 года во время выступления в ООН Зеленский пообещал, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну.

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