Чудо или коварная мистификация: ученые проверили 'слезы' статуи 'плачущей Девы Марии'

В церкви в Нью-Мексико есть статуя Девы Марии, которая слезоточит. Свидетелями этого явления стали прихожане римско-католической епархии Лас-Крусес.

После того, как слухи об этом "чудо" разлетелись, в храм начало съезжаться огромное количество людей, желавших увидеть, как это происходит.

После этого ученые решили проанализировать вещество, которое вытекало из глаз статуи и выяснили, что это оливковое масло, смешанное веществами, похожими по составу на миро – бальзам для помазания, часто используемый в христианских обрядах.

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Как сообщает IFLScience, после этого церковников обвинили в обмане – вроде бы священники прибегли к такому трюку, чтобы привлечь больше людей в церковь. Сами церковники все обвинения открывают, заявляя, что в церкви расположены камеры видеонаблюдения, которые могут доказать, что священнослужители не причастны к слезотечению статуи.

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Издание пишет, что слезы у статуи из оливкового масла могут показаться удивительным событием, а еще напоминает, что плачащие статуи были обычным явлением в католическом мире за последние семь десятилетий.

"Создать поддельную плачащую статую относительно легко – иногда это происходит естественным путем через конденсацию, но обычно даже самые инновационные подходы не слишком сложны. Мистификации настолько легко сделать, что сама католическая церковь либо достаточно быстро действует со следователями, либо не занимает официальной позиции и дает ей развернуться. Лишь несколько плачащих статуй были признаны Церковью", – пишет IFLScience.

Издание напоминает, что в последние несколько десятилетий в Италии было несколько случаев, когда статуи плакали кровью. В частности, в 2002 году была замечена статуя католического святого Падре Пио со "слезами крови", которая, как оказалось, принадлежала женщине. В 2008 году настоятеля церкви судили за имитацию кровавых слез на статуе Девы Марии. Его ДНК совпадала с ДНК "слез".

А еще – в 1995 году наиболее противоречивым случаем стала статуя Девы Марии в итальянском городе Чивитавеккья, где около 60 человек утверждали, что видели статую, которая проливала кровавые слезы 14 раз. Оказалось, что кровь мужская. Однако владелец статуи отказался проходить тест ДНК.

Напомним, международная группа из Швеции и Германии разработала метод, использующий электрическую стимуляцию для ускорения процесса заживления ран. После опытов с искусственной кожей в скором времени ученые будут испытывать свое изобретение на людях.

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