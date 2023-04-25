Диво чи підступна містифікація: вчені перевірили 'сльози' статуї 'плачучої Діви Марії'

У церкві в Нью-Мексико є статуя Діви Марії, яка сльозоточить. Свідками цього явища стали парафіяни римо-католицької єпархії Лас-Крусес.

Після того, як чутки про це "диво" розлетілися, до храму почала з'їжджатися величезна кількість людей, які бажали побачити, як це відбувається.

Після цього науковці вирішили проаналізували речовину, яка витікала з очей статуї та з'ясували, що це оливкова олія, змішана речовинами, схожими за складом на миро – бальзам для помазання, який часто використовують у християнських обрядах.

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Як повідомляє IFLScience, після цього церковників звинуватили в обмані – начебто священники вдалися до такого трюку, аби залучити більше людей до церкви. Самі церковники всі звинувачення відкривають, заявляючи, що у церкві розташовані камери відеоспостереження, які можуть довести, що священнослужителі не причетні до сльозотечі статуї.

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Видання пише, що сльози у статуї з оливкової олії можуть здатися дивовижною подією, а ще нагадує, що плачучі статуї були звичайним явищем у католицькому світі протягом останніх семи десятиліть.

"Створити підроблену статую, що плаче, відносно легко – іноді це відбувається природним шляхом через конденсацію, але зазвичай навіть найінноваційніші підходи не надто складні. Містифікації настільки легко зробити, що сама католицька церква або досить швидко діє зі слідчими, або не займає офіційної позиції та дає їй розгорнутися. Лише кілька плачучих статуй були визнані Церквою", – пише IFLScience.

Видання нагадує, що за останні кілька десятиліть в Італії було кілька випадків, коли статуї плакали кров’ю. Зокрема, у 2002 році була помічена статуя католицького святого Падре Піо зі "сльозами крові", яка, як виявилося, належала жінці. У 2008 році настоятеля церкви судили за імітацію кривавих сліз на статуї Діви Марії. Його ДНК збігалася з ДНК "сліз".

А ще – в 1995 році найбільш суперечливим випадком стала статуя Діви Марії в італійському місті Чівітавекк'я, де близько 60 людей стверджували, що бачили статую, яка проливала криваві сльози 14 разів. Виявилося, що кров чоловіча. Однак власник статуї відмовився проходити тест ДНК.

Нагадаємо, міжнародна група зі Швеції та Німеччини розробила метод, який використовує електричну стимуляцію для прискорення процесу загоєння ран. Після дослідів зі штучною шкірою незабаром науковці будуть випробовувати свій винахід на людях.

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