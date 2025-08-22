Суд скасував Трампу штраф на 500 млн доларів: у чому звинувачували американського президента

Апеляційний суд міста Нью-Йорк анулював постанову щодо стягнення з президента США Дональда Трампа близько 500 мільйонів доларів у справі, пов’язаній із шахрайством. Хоча суд підтвердив його причетність, покарання було визнано таким, що суперечить Восьмій поправці Конституції США.

Про це інформує CNN. Повідомляється, що ухвалене в четвер рішення, яке не отримало повної підтримки суддів, визнає Трампа винним у шахрайських діях.

"Судді підтвердили його відповідальність і скасували покарання, щоб справа могла бути передана на подальший апеляційний розгляд" – пише видання.

Читайте також: "Україна поверне своє життя і отримає багато землі" – Трамп зробив нову заяву після зустрічі у Вашингтоні

Згідно з повідомленням, генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс має намір подати апеляцію на це рішення.

Переважна позиція суддів висловлює думку, що хоча судова заборона, накладена судом, ефективно спрямована на обмеження бізнес-практик відповідачів, рішення про відшкодування майже 500 мільйонів доларів на користь штату Нью-Йорк є надмірним фінансовим покаранням. На їхню думку, така сума суперечить положенням Восьмої поправки Конституції США, яка забороняє надмірні штрафи.

Це стало черговим випадком, коли судові позови проти Трампа були або скорочені, або повністю скасовані.

Раніше ми розповідали, що Трамп закликав президента України піти на угоду з рф.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!