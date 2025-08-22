Пенсійні гроші під загрозою: чому частина українців може залишитися без виплат

Пенсійний фонд України повідомив, що з початку 2026 року окремі пенсіонери можуть тимчасово залишитися без виплат. Щоб уникнути такої ситуації, потрібно пройти процедуру ідентифікації не пізніше 31 грудня 2025 року.

Як пише видання "На пенсії", обов’язкова перевірка стосуватиметься насамперед громадян, які перебувають за межами України, а також мешканців тимчасово окупованих територій. Основна мета ідентифікації – підтвердити особу одержувача пенсії та мінімізувати ризики шахрайських дій.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 11 лютого 2025 року № 299, обов’язкову ідентифікацію повинні пройти:

пенсіонери, які перебувають за кордоном (виняток – ті, хто отримує виплати згідно з міжнародними угодами);

пенсіонери, що проживають на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також: У пенсіонерів можуть забрати до 20% від пенсії: кому це загрожує

Пенсійний фонд передбачив кілька можливостей для підтвердження особи:

онлайн-ідентифікація на порталі ПФУ за допомогою "Дія.Підпис" або "Дія ID";

за допомогою "Дія.Підпис" або "Дія ID"; відеодзвінок через вебпортал чи контакт-центр (0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);

(0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71); звернення до закордонних дипломатичних представництв України для отримання довідки про місце проживання та подальшого надсилання її до ПФУ разом із заявою. Передати документи можна й в електронному вигляді через портал Фонду.

Експерти закликають не зволікати з проходженням ідентифікації, адже у разі пропуску встановленого строку виплати можуть бути тимчасово зупинені. Використання дистанційних сервісів дає змогу пенсіонерам оперативно й безпечно підтвердити свою особу та гарантувати безперервне отримання пенсії.

Раніше ми розповідали, що у декого з українців з вересня пенсія зросте майже на 1000 грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!