Хто має право отримати дрова від держави та куди звертатись

Українці, які не підключені до централізованого опалення та обігрівають житло дровами або іншим твердим паливом, можуть розраховувати на державну підтримку. Допомога передбачена насамперед для соціально вразливих категорій населення.

У Пенсійному фонді України роз’яснили, які саме програми діють і хто має право ними скористатися.

Хто може отримати кошти на дрова та інші види допомоги

У Пенсійному фонді зазначають, що для домогосподарств, які використовують тверде паливо для опалення, нині доступні кілька форматів державної підтримки:

житлова субсидія для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги;

субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

пільги на оплату житлово-комунальних послуг або купівлю твердого палива та скрапленого газу, які надаються у грошовій формі;

додаткова фінансова допомога на придбання твердого пічного палива під час опалювального сезону.

Грошова допомога на дрова у 2026 році, а також підтримка на інші види твердого палива чи скраплений газ, надається після подання відповідної заяви. Оформити її можна як особисто, так і дистанційно — через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи, "Портал Дія" або мобільний застосунок ПФУ. Подавати документи рекомендують до початку опалювального сезону, а конкретні строки встановлюються щороку.

Після опрацювання заяв Пенсійний фонд формує списки отримувачів і передає їх обласним військовим адміністраціям. Надалі ці переліки спрямовують міжнародним організаціям, які фінансують допомогу на закупівлю дров. Після перевірки даних виплати здійснюють на початку опалювального сезону з урахуванням черговості та пріоритетності.

Важливі умови для отримувачів

Якщо відбуваються зміни, що впливають на право на допомогу або її розмір — наприклад, змінюється склад сім’ї, статус пільговика, перелік комунальних послуг, управитель будинку чи створюється ОСББ, — отримувач зобов’язаний протягом 30 календарних днів подати оновлену заяву. У разі надання недостовірної інформації виплату допомоги на дрова можуть скасувати.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Кому надається допомога на дрова у 2026 році

За даними Пенсійного фонду України, державна підтримка спрямована на найбільш уразливі верстви населення. На допомогу можуть претендувати:

громадяни, які вже отримують субсидії або пільги на тверде паливо;

одинокі непрацездатні пенсіонери;

одинокі матері або батьки, що отримують державну соціальну допомогу;

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю;

прийомні сім’ї;

дитячі будинки сімейного типу;

сім’ї внутрішньо переміщених осіб (за умови, що вони не проживають у закладах, де комунальні послуги компенсуються державою);

громадяни, яким виплачується допомога при народженні дитини.

Чи надають безкоштовні дрова жителям прифронтових територій

У Пенсійному фонді також пояснили, що мешканцям територій, де ведуться або велися бойові дії, упродовж опалювального сезону може надаватися одноразова грошова допомога на придбання дров і твердого пічного палива.

При цьому житлова субсидія, пільги та додаткова підтримка на тверде паливо виплачуються виключно у грошовій формі.

Фахівці ПФУ наголошують: забезпечення населення допомогою в натуральному вигляді — зокрема, так званими "безкоштовними дровами" — не входить до повноважень Пенсійного фонду. За таку підтримку відповідають обласні військові адміністрації, саме до них слід звертатися з відповідними запитами.

Нагадаємо, ми вже писали, які пільги та субсидії отримують люди з інвалідністю 3 групи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!