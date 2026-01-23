Які пільги та субсидії отримують люди з інвалідністю 3 групи

В Україні для осіб з інвалідністю ІІІ групи з дитинства передбачено систему державної підтримки — як у вигляді грошових виплат, так і у форматі соціальних пільг. Розповідаємо, на яку допомогу можуть розраховувати такі громадяни у 2026 році.

Грошова допомога у 2026 році

У 2026 році люди з інвалідністю ІІІ групи з дитинства, які не отримують пенсію, мають право на державну соціальну допомогу. Її розмір становить 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомляє ПФУ.

Станом на початок 2026 року ця сума дорівнює 1557 гривень на місяць. Саме такий розмір виплати встановлений для ІІІ групи інвалідності з дитинства. У разі зміни групи інвалідності розмір допомоги переглядається відповідно до нового статусу.

Доплати та надбавки

Як зазначають у Пенсійному фонді України, окремим категоріям осіб з інвалідністю може призначатися надбавка на догляд. Вона передбачена для одиноких людей з інвалідністю з дитинства II та III груп, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, потребують постійної сторонньої допомоги.

Крім того, громадяни з інвалідністю ІІІ групи, отриманою внаслідок війни, які одержують соціальну допомогу замість пенсії, мають право на додаткову виплату. За інформацією Мінветеранів, у 2026 році така доплата становить 30% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що дорівнює 778,5 гривні.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Пільги для людей з інвалідністю ІІІ групи у 2026 році

Особи з ІІІ групою інвалідності мають низку законодавчо закріплених пільг, зокрема у сфері праці, медицини, освіти та транспорту.

Для працюючих громадян передбачено:

до 30 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати;

працевлаштування без встановлення випробувального терміну;

щорічну основну відпустку, подовжену на 2 дні;

додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 днів щороку.

У сфері медицини та реабілітації доступні:

пільгове забезпечення медичними виробами, зокрема зубними протезами;

отримання крісел колісних за медичними показаннями;

забезпечення технічними та іншими реабілітаційними засобами.

Освітні та транспортні пільги:

студенти з інвалідністю можуть отримувати стипендію;

абітурієнти з високими результатами навчання мають право на вступ поза конкурсом;

передбачено безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті (окрім метрополітену).

Нагадаємо, ми вже писали, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!