В Україні дорожчає популярний овоч: скільки коштує

Наприкінці січня 2026 року тепличні огірки в Україні стали помітно дорожчими через дефіцит якісної продукції. Більшість тепличних комбінатів уже завершили сезон поточного обороту, що призвело до скорочення пропозиції. Водночас стабільний попит від роздрібних мереж підтримує високі ціни.

Станом на середину січня тепличні комбінати пропонують огірки по 85–110 грн/кг — це в середньому на 10% дорожче, ніж тиждень тому. повідомляють аналітики EastFruit.

Експерти зазначають, що попит залишається стабільним, а якісної продукції на ринку стає все менше. Багато комбінатів перейшли на технічну паузу або готуються до нового обороту, що посилює дефіцит.

Незважаючи на поточне зростання, тепличні огірки все ще дешевші щонайменше на 10%, ніж у аналогічний період 2025 року. Це пов’язано з більшим обсягом пропозиції минулого сезону та стабільнішими умовами імпорту.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Економіст Володимир Чиж прогнозує, що напередодні різдвяно-новорічних свят ціни на ключові овочі — картоплю, помідори, огірки, капусту — можуть неодноразово переглядатися в бік підвищення.

"Перед святами попит на овочі традиційно зростає, а пропозиція вже обмежена. Тому варто очікувати поступового здорожчання, особливо на тепличну продукцію та імпортні позиції", — пояснив експерт.

Чому огірки дорожчають саме зараз

Основні причини:

завершення сезону поточного обороту в більшості тепличних господарств;

дефіцит якісних огірків на ринку;

стабільний попит від супермаркетів і HoReCa;

зростання витрат на електроенергію, опалення та логістику для зберігання та перевезення.

Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!