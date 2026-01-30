В Україні зростає вартість популярного напою: скільки коштує

У лютому 2026 року на українському ринку молока очікується суперечлива цінова динаміка. Закупівельна вартість сировини для виробників знизиться, тоді як ціни на молочні продукти для споживачів у магазинах підуть угору.

Про це повідомив провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус у коментарі для "Главреду". За словами експерта, на ціноутворення впливає одразу кілька чинників. Серед ключових — скорочення поголів’я великої рогатої худоби, подорожчання виробничих витрат, енергетичні ризики, пов’язані з відключеннями електроенергії, а також ослаблення гривні.

Як прогнозує Свиноус, у лютому закупівельні ціни на молоко знизяться й становитимуть:

молоко екстраґатунку — близько 15,05 грн за кілограм (мінус 0,15 грн);

вищого ґатунку — 14,30 грн/кг (зниження на 0,5 грн);

першого ґатунку — 14,05 грн/кг (мінус 0,25 грн).

Водночас споживачі відчують подорожчання основних молочних продуктів на полицях магазинів. Очікується, що роздрібні ціни зростуть до таких рівнів:

сметана 20% жирності — приблизно 154 грн/кг (плюс 8 грн);

молоко 2,5% — близько 44,5 грн/кг (плюс 2,5 грн);

вершкове масло 72,5% — орієнтовно 370,5 грн/кг (подорожчання на 10 грн).

Експерт зазначає, що додатковий тиск на ціни створюють витрати підприємств на генератори та альтернативні джерела електроенергії, а також валютні коливання. Водночас низька купівельна спроможність населення не дає цінам зростати надто різко.

Коментуючи загальну ситуацію на продовольчому ринку, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук окремо зупинився на вартості яєць. За його оцінкою, подорожчання на рівні близько 10% можливе лише у разі підвищення тарифів на електроенергію. Наразі ж ринок залишається відносно стабільним, і передумов для різкого стрибка цін експерт не бачить.

