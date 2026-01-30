Які моделі електромобілів найпопулярніші в Україні

Електромобілі в Україні впевнено зміцнюють свої позиції та стають дедалі популярнішими серед водіїв. Упродовж 2025 року на українських дорогах з’явилося понад 110 тисяч автомобілів з електричним приводом, причому левова частка цього приросту припала на вживані авто, завезені з-за кордону.

Про це повідомляє "Укравтопром". Основу ринку сформували саме імпортовані уживані машини, які залишаються найбільш доступним варіантом для українців.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Що відомо про ринок електрокарів у 2025 році

За підсумками року в Україні було зареєстровано понад 110,2 тисячі електромобілів (BEV). Найактивніше електрокари реєстрували в таких регіонах країни:

Львівська область — 16 427 авто, з них 91% становлять уживані;

— 16 427 авто, з них 91% становлять уживані; Київ — 13 588 авто, частка вживаних — 59%;

— 13 588 авто, частка вживаних — 59%; Київська область — 8 621 авто (69% уживані);

— 8 621 авто (69% уживані); Дніпропетровська область — 8 404 авто (70% уживані);

— 8 404 авто (70% уживані); Рівненська область — 6 083 авто, з яких 92% — авто з пробігом.

Найпопулярніші моделі

У сегменті нових електромобілів у Києві, Київській та Дніпропетровській областях найбільший попит мав Volkswagen ID.Unyx. На Львівщині першість здобув BYD Song Plus, тоді як у Рівненській області лідером серед нових моделей став BYD E2.

Що стосується вживаних електрокарів, завезених з-за кордону, безумовним фаворитом українців стала Tesla Model Y. Саме цю модель найчастіше реєстрували в Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Водночас у Рівненській області найбільш популярним уживаним електромобілем залишився Nissan Leaf, який традиційно користується стабільним попитом завдяки доступності та простоті обслуговування.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!