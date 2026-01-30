На авто впала бурулька, як отримати компенсацію: пояснення від Мінʼюсту

Міністерство юстиції України роз’яснило, як діяти водіям, якщо автомобіль зазнав пошкоджень через падіння бурульки з даху будинку. У відомстві зазначають, що в більшості подібних ситуацій власник транспортного засобу має законні підстави вимагати компенсацію за завдану шкоду.

У Мін’юсті пояснюють: після інциденту насамперед слід викликати поліцію. Правоохоронці мають зафіксувати подію та оформити відповідні документи із зазначенням адреси, часу та обставин пошкодження. Крім того, водіям радять самостійно зробити фото- і відеозйомку автомобіля та місця події, обов’язково зафіксувавши будівлю, з якої впав лід.

Також важливо, за можливості, знайти очевидців та записати їхні контакти. Корисно перевірити, чи є поблизу камери відеоспостереження, адже їхні записи можуть стати додатковим доказом під час з’ясування обставин інциденту.

Окрему увагу необхідно приділити визначенню розміру збитків. Для цього варто звернутися до фахівця-оцінювача та зберегти всі документи, що підтверджують вартість ремонту автомобіля. Надалі ці матеріали можуть знадобитися для отримання відшкодування.

У міністерстві наголошують, що ключовим кроком є встановлення балансоутримувача будинку. Ним може бути ЖЕК, ОСББ, керуюча компанія або інша організація, відповідальна за утримання даху. Саме до цієї установи слід звертатися із заявою про добровільне відшкодування шкоди.

Якщо врегулювати питання мирним шляхом не вдається, власник автомобіля має право подати позов до суду з вимогою стягнути матеріальні збитки.

Водночас у Мін’юсті застерігають: якщо транспортний засіб був припаркований у забороненому місці або під попереджувальними знаками про небезпеку падіння бурульок, відповідальність за пошкодження може бути покладена на самого водія.

Нагадаємо, синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов. Уже з 1 лютого Україну накриє потужний арктичний антициклон, який принесе аномально низькі температури. У низці регіонів очікуються критичні морози.

За даними рятувальників, найхолодніший період припаде на 1–3 лютого 2026 року. ДСНС оголосила ІІІ рівень небезпеки (червоний) у областях, де температура може становити загрозу для здоров’я людей та стабільної роботи інфраструктури.

Нагадаємо, Україну чекає аномально холодний лютий.

