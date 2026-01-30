На авто упала сосулька, как получить компенсацию: объяснение от Минюста

Министерство юстиции Украины разъяснило, как действовать водителям, если автомобиль получил повреждения из-за падения сосульки с крыши дома. В ведомстве отмечают, что в большинстве подобных ситуаций владелец транспортного средства имеет законные основания потребовать компенсацию за причиненный ущерб.

В Минюсте объясняют: после инцидента, прежде всего, следует вызвать полицию. Стражи порядка должны зафиксировать событие и оформить соответствующие документы с указанием адреса, времени и обстоятельств повреждения. Кроме того, водителям советуют самостоятельно сделать фото- и видеосъемку автомобиля и места происшествия, обязательно зафиксировав здание, с которого упал лед.

Также важно по возможности найти очевидцев и записать их контакты. Полезно проверить, находятся ли вблизи камеры видеонаблюдения, ведь их записи могут стать дополнительным доказательством при выяснении обстоятельств инцидента.

Отдельное внимание необходимо уделить определению размера ущерба. Для этого следует обратиться к специалисту-оценщику и сохранить все документы, подтверждающие стоимость ремонта автомобиля. В дальнейшем эти материалы могут потребоваться для возмещения.

В министерстве подчеркивают, что ключевым шагом является установка балансодержателя дома. Им может быть ЖЭК, ОСМД, управляющая компания или другая организация, ответственная за содержание крыши. Именно в это учреждение следует обращаться с заявлением о добровольном возмещении ущерба.

Если урегулировать вопрос мирным путем не удается, владелец автомобиля вправе подать иск в суд с требованием взыскать материальный ущерб.

В то же время в Минюсте предостерегают: если транспортное средство было припарковано в запрещенном месте или под предупреждающими знаками об опасности падения сосулек, ответственность за повреждение может быть возложена на самого водителя.

Напомним, синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий. С 1 февраля Украину накроет мощный арктический антициклон, который принесет аномально низкие температуры. В ряде регионов ожидаются критические морозы.

По данным спасателей, самый холодный период придется на 1-3 февраля 2026 года. ГСЧС объявила III уровень опасности (красный) в областях, где температура может представлять угрозу для здоровья людей и стабильной работы инфраструктуры.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!