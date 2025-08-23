Екзотичні фрукти дешевші за картоплю: українка розповіла про ціни в Німеччині

Українка Ольга вже кілька років проживає в Німеччині і часто дивується тамтешнім цінам, адже вони суттєво відрізняються від українських. За її словами, у німецьких супермаркетах звичні для нас продукти інколи виявляються досить дорогими, тоді як делікатеси та екзотичні товари можуть коштувати дешевше, ніж в Україні.

Найбільше Ольгу здивувало те, що в Німеччині чимало "екзотичних" продуктів інколи коштують дешевше за звичайну картоплю. Наприклад, тропічні фрукти або товари англійської кухні обійдуться досить недорого. Натомість м'ясо в німецьких магазинах значно дорожче.

Водночас веганські продукти виявилися доступнішими – країна створює умови, щоб споживання м’яса було менш вигідним, а якісні та смачні альтернативи були у вільному доступі, – поділилася дівчина.

Соціальне життя в Німеччині здивувало Ольгу своєю доступністю – тут можна відвідати багато безкоштовних або дуже недорогих заходів, таких як спортивні секції, піші походи, музичні фестивалі чи відкриті громадські басейни. На її думку, в Україні подібні розваги коштували б значно дорожче.

Натомість найбільші витрати очікують тих, хто винаймає житло – оренда у Німеччині обходиться дорого.

Ольга зазначає, що оренда житла в Німеччині значно перевищує українські ціни, навіть якщо враховувати співвідношення прожиткового мінімуму в обох країнах. Наприклад, оренда кімнати (а не цілої квартири) може "з’їдати" від 30 до 60% мінімальної зарплати, залежно від міста.

Високими є й витрати на обов’язкове медичне страхування. Для студентки ця стаття витрат наразі становить 160 євро на місяць, а згодом зросте до 280 євро – це приблизно 25% мінімальної зарплати.

Ще одним значним навантаженням для бюджету є харчування поза домом та кава в кафе. За словами Ольги, якість їжі часто залишає бажати кращого, а ціни при цьому доволі високі. Дешевих закладів для студентів чи школярів у Німеччині майже немає.

"Дорого всюди і для всіх однаково", – підсумувала українка.

