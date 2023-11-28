Украинцев ждут изменения в подходе к мобилизации, о которых сообщат уже на этой неделе

Украина планирует внести изменения в стратегию мобилизации, направленные на сохранение боеспособности армии после двух лет полномасштабной войны. Изменения, которые будут объявлены в течение этой недели, подразумевают пересмотр подходов к мобилизации и использованию коммерческих рекрутинговых компаний для более целенаправленного набора личного состава.

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), раскрыл некоторые аспекты изменений в интервью The Guardian. Отмечается, что новые подходы предполагают учет навыков призывников и предоставление им должностей, соответствующих их квалификации вместо простого направления на фронт.

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"Некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью... Теперь у нас новый министр с новым подходом", – отметил Данилов.

По его словам, армия будет сотрудничать с двумя ведущими рекрутинговыми компаниями для отбора специалистов с конкретными навыками, желающими помогать армии, но будут избегать службы на фронте.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые необходимы, и люди будут добровольно идти на конкретную должность. Например, нужны сварщики или слесари и т.д. россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией... не будем это переоценивать", – объяснил секретарь СНБО.

Данилов также признает наличие проблем с системой мобилизации в Украине, но отмечает, что их масштабы преувеличиваются российской пропагандой.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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