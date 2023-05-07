Делайте это раз в год и морозильная камера будет работать лучше и дольше

Морозильная камера представляет собой незаменимую часть любой кухни. Она позволяет нам хранить свежие продукты очень долго. Однако со временем она может заполниться льдом, конденсатом и неприятными запахами.

Чтобы обеспечить эффективную работу морозильника и сохранить качество продуктов, регулярная чистка морозильной камеры является необходимой задачей. Делать это нужно хотя бы раз в год. В этой статье мы расскажем вам несколько полезных советов по чистке морозильной камеры.

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Отключите морозильник. Прежде чем начать чистку, убедитесь, что морозильник выключен и отключен от источника питания. Это обеспечит безопасность и предотвратит возможность получения поражения электрическим током; Используйте правильные средства. Для чистки морозильника используйте мягкую губку или ткань, неабразивные моющие средства и теплую мыльную воду. Избегайте использования грубых материалов или агрессивных химических растворителей, поскольку они могут повредить поверхность камеры; Размораживание. Если в морозильной камере скопился лед, нужно его разморозить. Выключите морозильник и оставьте его на несколько часов или до полного размораживания льда. Перед началом размораживания разместите полотенца или подложите мостик, чтобы собрать талую воду; Очистите внутреннюю поверхность. После размораживания морозильника перейдите к очистке внутренней поверхности. Окуните мягкую губку или ткань в теплую мыльную воду и осторожно протрите все стенки, полки и двери. Избегайте применения грубой силы, чтобы не повредить поверхность. Обратите внимание на затяжки и труднодоступные места, где могут накапливаться грязь и бактерии; Устранение запахов. Если в морозильной камере возникли неприятные запахи, есть несколько эффективных способов их устранения. Один из них – использование смеси из раствора уксуса и воды. Протрите внутренние поверхности этой смесью, оставьте на несколько минут, затем протрите мягкой губкой и промойте теплой водой. Также вы можете оставить в морозильной камере миску с активированным углем или содой на несколько часов, чтобы поглотить запахи; Вытертые полки и контейнеры. Извлеките полки и контейнеры из морозильной камеры и протрите их отдельно. Чтобы удалить остатки пищи, грязи и бактерий, используйте теплую мыльную воду и губку или мягкую щетку. Убедитесь, что полки и контейнеры полностью высохли перед возвращением их на место; Проверьте уплотнители. Периодически проверяйте состояние уплотнительной двери морозильной камеры. Если они изношены или повреждены, замените их во избежание протекания холодного воздуха и сохранить энергию; Не забывайте о задней части. При чистке морозильной камеры не забывайте о задней части. За вентиляционной решеткой находится компрессор и конденсатор, отвечающий за охлаждение системы. С помощью пылесоса или мягкой щетки удалите пыль, волосы и другие загрязнения, которые могут препятствовать нормальной работе системы охлаждения; Регулярность чистки. Рекомендуется чистить морозильную камеру примерно раз в шесть месяцев или при необходимости. Храните продукты в герметичных контейнерах во избежание протекания и загрязнения в будущем; Повторная организация. После завершения процесса очистки и высушивания поверните полки и контейнеры на свои места. Организуйте продукты таким образом, чтобы удобно было находить нужные вещи и избегать лишнего расположения.

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