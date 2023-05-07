Робіть це раз на рік і морозильна камера буде працювати краще та довше

Морозильна камера є незамінною частиною будь-якої кухні. Вона дозволяє нам зберігати продукти свіжими дуже довго. Проте, з часом вона може заполонитися льодом, конденсатом і неприємними запахами.

Щоб забезпечити ефективну роботу вашого морозильника та зберегти якість продуктів, регулярне чищення морозильної камери є необхідним завданням. Робити це потрібно хоча б раз на рік. У цій статті ми розкажемо вам кілька корисних порад щодо чищення морозильної камери.

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Відключіть морозильник. Перш ніж почати чищення, переконайтеся, що морозильник вимкнений та відключений від джерела живлення. Це забезпечить безпеку і запобіжить можливості отримання ураження електричним струмом; Використовуйте правильні засоби. Для чищення морозильної камери використовуйте м'яку губку або тканину, неабразивні мийні засоби та теплу мильну воду. Уникайте використання грубих матеріалів або агресивних хімічних розчинників, оскільки вони можуть пошкодити поверхню камери; Розмороження. Якщо в морозильній камері накопичився лід, необхідно його розморозити. Вимкніть морозильник і залиште його на кілька годин або до повного розморожування льоду. Перед початком розморожування розмістіть рушники або підкладіть містку, щоб зібрати розталу воду; Очистіть внутрішню поверхню. Після розморожування морозильної камери перейдіть до очищення внутрішньої поверхні. Занурте м'яку губку або тканину в теплу мильну воду і обережно протріть всі стінки, полиці та двері. Уникайте застосування грубої сили, щоб не пошкодити поверхню. Зверніть особливу увагу на затяжки та важкодоступні місця, де можуть накопичуватися бруд та бактерії; Усунення запахів. Якщо в морозильній камері виникли неприємні запахи, є кілька ефективних способів їх усунення. Один з них – використання суміші з розчину оцту та води. Протріть внутрішні поверхні цією сумішшю, залиште на кілька хвилин, а потім протріть м'якою губкою та промийте теплою водою. Також, ви можете залишити в морозильній камері миску з активованим вугіллям або содою на кілька годин, щоб поглинути запахи; Витерті полиці та контейнери. Вийміть полиці та контейнери з морозильної камери та протріть їх окремо. Використовуйте теплу мильну воду та губку або м'яку щітку, щоб усунути залишки їжі, бруду та бактерій. Переконайтеся, що полиці та контейнери повністю висохли перед поверненням їх на місце; Перевірте ущільнювачі. Періодично перевіряйте стан ущільнювачів дверей морозильної камери. Якщо вони зношені або пошкоджені, замініть їх, щоб уникнути протікання холодного повітря та зберегти енергію; Не забувайте про задню частину. Під час чищення морозильної камери не забувайте про задню частину. За вентиляційною решіткою знаходиться компресор і конденсатор, які відповідають за охолодження системи. За допомогою пилососа або м'якої щітки видаліть пил, волосся та інші забруднення, що можуть перешкоджати нормальній роботі системи охолодження; Регулярність чищення. Рекомендується чистити морозильну камеру приблизно раз на шість місяців або за потреби. Зберігайте продукти у герметичних контейнерах, щоб уникнути протікання та забруднення в майбутньому; Повторна організація. Після завершення процесу чищення та висушування, поверніть полиці та контейнери на свої місця. Організуйте продукти таким чином, щоб було зручно знаходити потрібні речі та уникати зайвого розташування.

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