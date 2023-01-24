День Татьяны 2023: лучшие поздравления в стихах и прозе, оригинальные картинки

Во вторник, 25 января, свой День ангела будут отмечать все представительницы прекрасного пола по имени Татьяна. Церковь в этот день чтит мученицу Татьяну. Это один из великих христианских зимних праздников, которые очень любят в народе.

Имя Татьяна происходит из древнееврейского и означает "основательница" или "повелительница". Свой День ангела владелицы этого имени отмечают несколько раз в год, но самые известные именины отмечают 25 января и 14 сентября. Поэтому сегодня UAportal собрал лучшие поздравления и создал оригинальные картинки, чтобы вы могли поздравить родных и знакомых Танечек с праздником.

Поздравления в День Татьяны

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Видео дня

Татьяна, пусть мир окутает тебя любовью, защитой, нравом и счастьем. Пусть каждый твой день наполняется искренними ухмылками и теплыми встречами. Пусть все твои желаемые планы на жизнь сбываются лучшим образом, а солнце просвещает путь в правильное будущее!

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В Татьянин день желаю счастья,

Любви, удачи и участья.

Пусть ветер горести развеет,

И радость пусть в душе созреет!

Веселым будет настроенье,

Уйдут тревоги, сожаленья.

Январь укутает покровом,

Чтоб были вы всегда здоровы!

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С Днем ангела, Татьяна! Именины – это праздник души и тепла, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, оберегающего тебя. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было поменьше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

***

Татьяна, Таня, Танечка!

Сегодня твой денек.

Ты умница, красавица,

Наш яркий огонек.

Живи, Танюша, весело.

С улыбкой день встречай,

Здоровой будь и бодрою,

Гостей зови на чай.

Татьяна-именинница,

Счастливой самой будь,

Ты наше все, ты звездочка,

И в этом жизни суть!

***

Танюша, поздравляю с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет такой же красивой и мелодичной, как твое прекрасное имя! Пусть ангел-хранитель всегда будет за спиной и помогает в любых трудностях. Желаю больше света, тепла, искренних улыбок и счастливых мгновений!

***

В день январский, в день холодный,

Поздравляю я тебя

Будет крепким пусть здоровье,

Весела чтоб ты была!

Чтобы бед не знало сердце,

Чтоб сбылась твоя мечта.

С днем Татьяны поздравляю.

Счастья, здравия, добра!

***

Татьяна, поздравляем с именинами! По этому случаю желаем Вам быть любимицей судьбы! Получайте максимум от жизни, покоряйте новые вершины, а под крылом вашего ангела-хранителя это будет еще легче осуществить. С праздником!

***

Пускай великая Татьяна

Вас бережет от всех невзгод.

Пускай избавит от ненастья,

Проблем, печалей и хлопот.

Пусть легкой жизнь вся ваша будет,

А голова – полна идей.

Пускай вас счастье утром будит.

Хороших, верных вам друзей.

***

С Днем Татьяны поздравляю и желаю всегда быть открытым, веселым, замечательным человеком, который все на свете может, никогда не унывает и не покладает рук. Пусть всю дорогу по жизни тебе везет, пусть и сердце, и душа всегда будут исполнены радости, любви, гармонии и красоты.

***

Здоровья, счастья и добра

Желаю искренне, Татьяна.

Ведь эта троица всегда

Необходима и желанна.

Забота, нежность, теплота

Чтоб сердце Ваше согревали,

И от любви душа цвела,

Случилось все, о чем мечтали.

***

Поздравляю с Днем Татьяны и от чистого сердца желаю, чтобы в жизни все печали заметали снежные метели, а душевную грусть смывали проливные дожди. Чтобы яркие лучи солнца дарили вдохновение, а легкое прикосновение ветерка заставляло чувствовать себя свободным. Чтобы на пути не было помех и ошибок. Чтобы в сердце с каждым днем расцветала любовь.

***

С днём Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Я бокал тебе вина,

В нём удачи чтоб сполна,

Женской нежной красоты,

Исполнения мечты.

Дней счастливых и уютных,

Ветерков в пути попутных!

Пей до дна напиток счастья,

Чтоб исчезли все ненастья.

Пусть всё сложится, случится,

Пусть любовь над всем свершится!

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