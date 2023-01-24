День Татьяны 2023: лучшие поздравления в стихах и прозе, оригинальные картинки
Во вторник, 25 января, свой День ангела будут отмечать все представительницы прекрасного пола по имени Татьяна. Церковь в этот день чтит мученицу Татьяну. Это один из великих христианских зимних праздников, которые очень любят в народе.
Имя Татьяна происходит из древнееврейского и означает "основательница" или "повелительница". Свой День ангела владелицы этого имени отмечают несколько раз в год, но самые известные именины отмечают 25 января и 14 сентября. Поэтому сегодня UAportal собрал лучшие поздравления и создал оригинальные картинки, чтобы вы могли поздравить родных и знакомых Танечек с праздником.
Поздравления в День Татьяны
***
Татьяна, пусть мир окутает тебя любовью, защитой, нравом и счастьем. Пусть каждый твой день наполняется искренними ухмылками и теплыми встречами. Пусть все твои желаемые планы на жизнь сбываются лучшим образом, а солнце просвещает путь в правильное будущее!
***
В Татьянин день желаю счастья,
Любви, удачи и участья.
Пусть ветер горести развеет,
И радость пусть в душе созреет!
Веселым будет настроенье,
Уйдут тревоги, сожаленья.
Январь укутает покровом,
Чтоб были вы всегда здоровы!
***
С Днем ангела, Татьяна! Именины – это праздник души и тепла, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, оберегающего тебя. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было поменьше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.
***
Татьяна, Таня, Танечка!
Сегодня твой денек.
Ты умница, красавица,
Наш яркий огонек.
Живи, Танюша, весело.
С улыбкой день встречай,
Здоровой будь и бодрою,
Гостей зови на чай.
Татьяна-именинница,
Счастливой самой будь,
Ты наше все, ты звездочка,
И в этом жизни суть!
***
Танюша, поздравляю с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет такой же красивой и мелодичной, как твое прекрасное имя! Пусть ангел-хранитель всегда будет за спиной и помогает в любых трудностях. Желаю больше света, тепла, искренних улыбок и счастливых мгновений!
***
В день январский, в день холодный,
Поздравляю я тебя
Будет крепким пусть здоровье,
Весела чтоб ты была!
Чтобы бед не знало сердце,
Чтоб сбылась твоя мечта.
С днем Татьяны поздравляю.
Счастья, здравия, добра!
***
Татьяна, поздравляем с именинами! По этому случаю желаем Вам быть любимицей судьбы! Получайте максимум от жизни, покоряйте новые вершины, а под крылом вашего ангела-хранителя это будет еще легче осуществить. С праздником!
***
Пускай великая Татьяна
Вас бережет от всех невзгод.
Пускай избавит от ненастья,
Проблем, печалей и хлопот.
Пусть легкой жизнь вся ваша будет,
А голова – полна идей.
Пускай вас счастье утром будит.
Хороших, верных вам друзей.
***
С Днем Татьяны поздравляю и желаю всегда быть открытым, веселым, замечательным человеком, который все на свете может, никогда не унывает и не покладает рук. Пусть всю дорогу по жизни тебе везет, пусть и сердце, и душа всегда будут исполнены радости, любви, гармонии и красоты.
***
Здоровья, счастья и добра
Желаю искренне, Татьяна.
Ведь эта троица всегда
Необходима и желанна.
Забота, нежность, теплота
Чтоб сердце Ваше согревали,
И от любви душа цвела,
Случилось все, о чем мечтали.
***
Поздравляю с Днем Татьяны и от чистого сердца желаю, чтобы в жизни все печали заметали снежные метели, а душевную грусть смывали проливные дожди. Чтобы яркие лучи солнца дарили вдохновение, а легкое прикосновение ветерка заставляло чувствовать себя свободным. Чтобы на пути не было помех и ошибок. Чтобы в сердце с каждым днем расцветала любовь.
***
С днём Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Я бокал тебе вина,
В нём удачи чтоб сполна,
Женской нежной красоты,
Исполнения мечты.
Дней счастливых и уютных,
Ветерков в пути попутных!
Пей до дна напиток счастья,
Чтоб исчезли все ненастья.
Пусть всё сложится, случится,
Пусть любовь над всем свершится!
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !