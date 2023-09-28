День учителя 2023: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки

В Украине в воскресенье, 1 октября, отмечается День работников образования. День учителя отмечается с 1994 года.

Празднование и приветствие учителей на День учителя проводятся накануне во всех образовательных учреждениях страны. В Украине около 860 тысяч педагогов, воспитателей, мастеров производственного обучения, научно-педагогических работников и управленцев.

Педагоги обучают и воспитывают более миллиона дошкольников, обучают более пяти миллионов школьников, преподают будущую специальность почти трем миллионам студентов страны.

Предлагаем красивые поздравительные открытки ко Дню учителя и лучшие поздравления на прозе на украинском языке.

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Лучшие поздравления на украинском языке с Днем учителя:

Вітаю з Днем вчителя та бажаємо від душі хочу оптимізму та здоров'я, міцних сил та терпіння, щирої поваги та успішної діяльності, цікавих ідей та особистих досягнень, великого щастя в житті та безперечної удачі.

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З Днем працівника освіти! Бажаємо завжди залишатися найкращим учителем у світі, найщасливішою людиною у світі. Нехай і в класі, і в учительських справах, і в житті буде ідеальний порядок.

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З Днем вчителя! Бажаємо міцного здоров'я, впевнених життєвих позицій та удачі для кожної ідеї, для кожного прагнення, для кожної мрії.

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Дорогі наші педагоги, поспішаємо привітати вас з Днем вчителя! Хочемо побажати розумних та дисциплінованих учнів, здоров'я, радості та всіх життєвих благ. Дякуємо за вашу теплоту, терпіння, милосердя та розуміння. Нехай діти завжди відплачують теплими посмішками, приємними словами та нескінченною повагою за ваші старання.

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Вітаємо з Днем вчителя! Дякуємо вам за всі уроки, за все те добре, що ви вкладаєте в голови наших дітей. Дякуємо за доброту, турботу та вміння цікаво донести потрібну інформацію! Нехай ваша праця приносить вам лише позитивні емоції, хороший стабільний дохід та багато вдячних учнів!

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З Днем вчителя! Від душі хочу побажати синього моря надій, бездонного океану щастя, що клекоче устану, водоспаду успіху, чистого озера кохання та річки удачі, що ніколи не змінює свого напряму. Нехай Ваші старання завжди приносять плоди, нехай викладання завжди буде Вам тільки на радість.

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Вітаємо із Днем вчителя! Від щирого серця дякуємо вам за цю почесну і шановну працю. Дякуємо за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться у наших думках, а Ваша доброта – у наших серцях.

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З Днем вчителя. Бажаю здібних та талановитих учнів, гідних перемог та нагород у житті. Нехай усе, за що вам доводиться боротися і все, чого прагне ваше серце, неодмінно приходить у ваше життя. Здоров'я вам, всіх добрих благ, затишку в будинку, поваги в колективі та щастя в душі.

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Від душі бажаємо кожному педагогові – визнання та поваги. Величезного душевного благополуччя, перспектив та розвитку. Нехай усі нинішні, майбутні та колишні учні пам'ятають ваші заслуги та внесок у кожну юну голову. Щастя, успіхів та світу!

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Зі святом! Бажаю, щоб увесь світ вами захоплювався та цінував вашу працю, щоб усьому світу ви дарували великі знання та радісні посмішки. Нехай кожен день відбувається вдало, нехай викладання завжди залишається улюбленою справою, нехай на вашому шляху на щастя не буде перешкод!

Красивые открытки ко Дню учителя:

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