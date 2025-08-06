Денежная помощь украинцам ко Дню Независимости: кто имеет право на выплаты

Правительство выделило единовременную денежную помощь в размере от 450 до 3 100 гривен для ряда льготных категорий. Выплаты предназначены для ветеранов, лиц с инвалидностью, семей погибших военных.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто и сколько получит

3 100 грн - лица с особыми заслугами перед Украиной и люди с инвалидностью I группы в результате войны.

- лица с особыми заслугами перед Украиной и люди с инвалидностью I группы в результате войны. 2 900 грн - для лиц с инвалидностью II группы из-за войны.

- для лиц с инвалидностью II группы из-за войны. 2 700 грн - для лиц с инвалидностью III группы в результате войны.

- для лиц с инвалидностью III группы в результате войны. 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и гетто.

- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и гетто. 650 грн - члены семей погибших (умерших) участников боевых действий.

- члены семей погибших (умерших) участников боевых действий. 450 грн - участники войны, бывшие узники лагерей и гетто, лица, принудительно вывезенные на работы, и дети партизан.

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Как получить средства

Пенсионеры получат выплату автоматически в августе вместе с пенсией.

получат выплату вместе с пенсией. Военнослужащие – через свою часть, после подачи заявления в ПФУ.

– через свою часть, после подачи заявления в ПФУ. Другие граждане должны подать заявление самостоятельно.

Способы подачи заявления

Лично – в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП. По почте – в адрес соответствующего территориального управления ПФУ. Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ с применением КЭП (квалифицированной электронной подписи).

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