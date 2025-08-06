Денежная помощь украинцам ко Дню Независимости: кто имеет право на выплаты
Правительство выделило единовременную денежную помощь в размере от 450 до 3 100 гривен для ряда льготных категорий. Выплаты предназначены для ветеранов, лиц с инвалидностью, семей погибших военных.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Кто и сколько получит
- 3 100 грн - лица с особыми заслугами перед Украиной и люди с инвалидностью I группы в результате войны.
- 2 900 грн - для лиц с инвалидностью II группы из-за войны.
- 2 700 грн - для лиц с инвалидностью III группы в результате войны.
- 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей и гетто.
- 650 грн - члены семей погибших (умерших) участников боевых действий.
- 450 грн - участники войны, бывшие узники лагерей и гетто, лица, принудительно вывезенные на работы, и дети партизан.
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Как получить средства
- Пенсионеры получат выплату автоматически в августе вместе с пенсией.
- Военнослужащие – через свою часть, после подачи заявления в ПФУ.
- Другие граждане должны подать заявление самостоятельно.
Способы подачи заявления
- Лично – в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП.
- По почте – в адрес соответствующего территориального управления ПФУ.
- Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ с применением КЭП (квалифицированной электронной подписи).
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