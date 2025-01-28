Дешевых цен больше не будет: стоимость популярного в Украине овоща взлетела в 2,5 раза

В течение года цена белокочанной капусты в Украине выросла в 2,5 раза – с 17,5 до 33 грн за килограмм. Основной причиной такого подорожания стала низкая урожайность в прошлом сезоне. Из-за этого есть вероятность дальнейшего повышения стоимости этого овоща.

Как сообщила OBOZ.UA Татьяна Попович, которая возглавляет отдел маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, даже при таких условиях покупатели не теряют интереса к продукции. "По словам фермеров, которые уже много лет выращивают белокочанную капусту, текущий год оказался неурожайным из-за неблагоприятных погодных условий и засухи. Как результат, наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением: спрос остается высоким, тогда как предложение существенно сократилось", – отмечает она.

Попович предполагает, что цены на капусту и в дальнейшем будут расти, ведь запасы этого овоща в хранилищах быстро истощаются. В такой ситуации на рынке может появиться импортная белокочанная капуста, скорее всего, из Польши или других стран. Высокие цены на продукт сохранятся как минимум до начала сбора нового урожая – в конце апреля или в начале мая.

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Несмотря на значительное подорожание, спрос на капусту остается стабильным, ведь она является важным ингредиентом многих традиционных украинских блюд, таких как борщ, салаты и другие. Это объясняет отсутствие заметного уменьшения закупок фермерами.

Сколько стоит капуста в супермаркетах

По данным "Минфин", средняя стоимость капусты в супермаркетах Украины составляет 48,10 грн/кг. При этом анализ, проведенный OBOZ.UA, выявил, что в крупнейших торговых сетях цена белокочанной капусты варьируется от 42 грн/кг до 47 грн/кг, в том числе:

"Фора" – 41,90 грн/кг;

– 41,90 грн/кг; АТБ – 43,89 грн/кг;

– 43,89 грн/кг; Metro – 42,90 грн/кг;

– 42,90 грн/кг; "Ашан" – 42,90 грн/кг

– 42,90 грн/кг Novus – 46,99 грн/кг;

– 46,99 грн/кг; Varus – 44,90 грн/кг.

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, что будет с ценами на продукты в феврале-марте.

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