Ціни підскочать на 20% і більше: які продукти подорожчають вже незабаром

У першій половині 2025 року українці зіткнуться з підвищенням цін на соняшникову олію та вершкове масло на 10-20%, а вартість гречки може зрости до 60 грн за кілограм. Водночас ціни на яйця, ймовірно, залишаться незмінними або навіть знизяться.

Як зазначає у своїй статті Лариса Гук, експерт із сільського господарства аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА", економічна ситуація в Україні разом із глобальними ринковими тенденціями суттєво впливає на формування цін на продукти харчування. Серед ключових чинників подорожчання варто виділити:

рівень інфляції, який у грудні 2024 року сягнув 12% у річному вимірі, перевищивши прогнози Національного банку України;

скорочення врожаю, зокрема соняшнику, що безпосередньо позначилося на виробництві та вартості соняшникової олії;

брак сировини, як-от сирого молока, що спричинив зростання цін на молочну продукцію;

світові ринкові тенденції, які впливають на експортні можливості та формування цін усередині країни.

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Які продукти подорожчають найбільше

Соняшникова олія

Через зниження обсягів врожаю соняшника в Україні та залежність від міжнародних ринків вартість соняшникової олії може зрости на 10-15%. Основною причиною цього є стабільно високий попит на продукт як усередині країни, так і за її межами.

Вершкове масло

Брак сирого молока в Україні разом із високими світовими цінами на вершкове масло робить цей продукт дорожчим. У магазинах пачка масла вже перевищує 100 грн, а в подальшому можливе подорожчання на 10-20%, залежно від ситуації на світових ринках.

Хліб

Ціна на хліб зростає поступово, але стабільно, особливо це стосується свіжих хлібобулочних виробів. Збільшення вартості на 5-10% прогнозується через зростання витрат на виробництво та транспортування.

Гречка

Хоча ціни на гречку підвищуються, вони поки що не досягли рекордних рівнів 2022 року (75 грн/кг). У першій половині 2025 року очікується подорожчання до 55-60 грн/кг, що пов’язано зі зростанням собівартості її виробництва.

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Продукти, які можуть знизитись в ціні

Курячі яйця

Після осіннього зростання вартості курячих яєць до 8 грн за штуку, ціни почали поступово знижуватися. Причинами цього стали зменшення попиту на експортних ринках та перенасичення внутрішнього. За прогнозами, у першій половині року вартість яєць стабілізується, і значного подорожчання не очікується.

Сіль і картопля

Щодо солі та картоплі, їх ціни, які досягали пікових значень у попередні роки, у 2025 році, ймовірно, залишатимуться стабільними або навіть трохи знизяться. Це пов'язано зі зниженням попиту та врівноваженням обсягів виробництва. Як зазначають експерти, повторення цінових рекордів минулих років для цих продуктів малоймовірне.

Це особливо актуально для категорій товарів із сезонною залежністю або тих, що орієнтовані на імпорт. Формування цін значною мірою залежатиме від таких факторів:

експортні поставки, які продовжують бути ключовим джерелом прибутку для виробників;

валютні коливання гривні, що впливатимуть на вартість імпортованих товарів;

витрати на енергоресурси, які визначають собівартість виробництва та транспортування продукції.

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував, що буде з цінами на курятину в Україні.

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