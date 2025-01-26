Найпопулярніший овоч серед українців знову дорожчає: скільки просять за кілограм

В Україні знову зафіксовано зростання цін на картоплю. Основною причиною цього стало значне зменшення обсягів пропозиції місцевої продукції, оскільки більшу частину врожаю було реалізовано ще на початку сезону.

Експерти повідомляють, що вартість картоплі зросла до 20-30 грн за кілограм ($0,48-0,71/кг), що в середньому на 12% перевищує показники кінця минулого робочого тижня. Про це повідомляє EastFruit.

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Тим часом оптовики скаржаться на брак якісної картоплі від вітчизняних виробників. Фермери пояснюють це тим, що погані погодні умови під час збору врожаю вплинули на якість овоча.

На даний момент ціни на картоплю в Україні в середньому на 16% вищі, ніж у кінці січня минулого року. Багато представників ринку прогнозують, що в найближчому майбутньому темпи зростання цін прискоряться через повідомлення про можливий дефіцит якісної картоплі.

Нагадаємо, раніше аналітики спрогнозували, що буде з цінами на продукти в лютому-березні.

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