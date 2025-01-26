Самый популярный овощ среди украинцев снова дорожает: сколько просят за килограмм

В Украине снова зафиксирован рост цен на картофель. Основной причиной этого стало значительное уменьшение объемов предложения местной продукции, поскольку большая часть урожая была реализована еще в начале сезона.

Эксперты сообщают, что стоимость картофеля выросла до 20-30 грн за килограмм ($0,48-0,71/кг), что в среднем на 12% превышает показатели конца прошлой рабочей недели. Об этом сообщает EastFruit.

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Между тем оптовики жалуются на нехватку качественного картофеля от отечественных производителей. Фермеры объясняют это тем, что плохие погодные условия во время сбора урожая повлияли на качество овоща.

На данный момент цены на картофель в Украине в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года. Многие представители рынка прогнозируют, что в ближайшем будущем темпы роста цен ускорятся из-за сообщений о возможном дефиците качественного картофеля.

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, что будет с ценами на продукты в феврале-марте.

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