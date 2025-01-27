Цены подскочат на 20% и более: какие продукты подорожают уже в скором времени

В первой половине 2025 года украинцы столкнутся с повышением цен на подсолнечное и сливочное масло на 10-20%, а стоимость гречки может вырасти до 60 грн за килограмм. В то же время цены на яйца, вероятно, останутся неизменными или даже снизятся.

Как отмечает в своей статье Лариса Гук, эксперт по сельскому хозяйству аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА", экономическая ситуация в Украине вместе с глобальными рыночными тенденциями существенно влияет на формирование цен на продукты питания. Среди ключевых факторов подорожания стоит выделить:

уровень инфляции, который в декабре 2024 года достиг 12% в годовом измерении, превысив прогнозы Национального банка Украины;

сокращение урожая, в частности подсолнечника, что непосредственно сказалось на производстве и стоимости подсолнечного масла

;нехватка сырья, например сырого молока, что вызвало рост цен на молочную продукцию;

мировые рыночные тенденции, влияющие на экспортные возможности и формирование цен внутри страны.

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Какие продукты подорожают больше всего

Подсолнечное масло

Из-за снижения объемов урожая подсолнечника в Украине и зависимости от международных рынков стоимость подсолнечного масла может вырасти на 10-15%. Основной причиной этого является стабильно высокий спрос на продукт как внутри страны, так и за ее пределами.

Сливочное масло

Нехватка сырого молока в Украине вместе с высокими мировыми ценами на сливочное масло делает этот продукт дороже. В магазинах пачка масла уже превышает 100 грн, а в дальнейшем возможно подорожание на 10-20%, в зависимости от ситуации на мировых рынках.

Хлеб

Цена на хлеб растет постепенно, но стабильно, особенно это касается свежих хлебобулочных изделий. Увеличение стоимости на 5-10% прогнозируется из-за роста затрат на производство и транспортировку.

Гречка

Хотя цены на гречку повышаются, они пока не достигли рекордных уровней 2022 года (75 грн/кг). В первой половине 2025 года ожидается подорожание до 55-60 грн/кг, что связано с ростом себестоимости ее производства.

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Продукты, которые могут снизиться в цене

Куриные яйца

После осеннего роста стоимости куриных яиц до 8 грн за штуку, цены начали постепенно снижаться. Причинами этого стали уменьшение спроса на экспортных рынках и перенасыщение внутреннего. По прогнозам, в первой половине года стоимость яиц стабилизируется, и значительного подорожания не ожидается.

Соль и картофель

Что касается соли и картофеля, их цены, которые достигали пиковых значений в предыдущие годы, в 2025 году, вероятно, будут оставаться стабильными или даже немного снизятся. Это связано со снижением спроса и уравновешиванием объемов производства. Как отмечают эксперты, повторение ценовых рекордов прошлых лет для этих продуктов маловероятно.

Это особенно актуально для категорий товаров с сезонной зависимостью или тех, которые ориентированы на импорт. Формирование цен в значительной степени будет зависеть от следующих факторов:

экспортные поставки, которые продолжают быть ключевым источником прибыли для производителей;

валютные колебания гривны, которые будут влиять на стоимость импортируемых товаров;

расходы на энергоресурсы, которые определяют себестоимость производства и транспортировки продукции.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на курятину в Украине.

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