'Для нас лучшие гарантии – это членство в НАТО': Зеленский об итогах саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением после саммита НАТО в Вильнюсе. Во время совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Янсом Столтенбергом он сказал, что результаты саммита хорошие, "но если бы было приглашение в НАТО, они были бы идеальными".

В ходе общения с представителями СМИ глава государства выделил отказ от Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на пути Украины в Альянс.

"Я думаю, что этот успех на саммите для всех нас, для Украины, наших воинов, для наших граждан, для наших детей, для всех абсолютно", – сказал он.

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Зеленский добавил, что "гарантии безопасности так же важны для людей. Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО... И сегодня эти гарантии безопасности может подтвердить "Большая семерка"... И я думаю, что если это произойдет, мы будем над этим работать, это будет действительно столь важным для нас конкретным успехом", – сказал президент.

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По его словам, "если бы было приглашение в НАТО, они (гарантии безопасности. – Ред.) были бы идеальными".

Зеленский отметил, что для Украины "лучшие гарантии – это членство в НАТО".

В то же время Йенс Столтенберг во время пресс-конференции отметил, что "Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо".

По его словам, союзники еще раз подтвердили, что Украина станет членом Альянса, в частности, было согласовано изменить путь Украины от двухэтапного процесса к одноэтапному.

"Мы также пригласим Украину в НАТО, как только все союзники подтвердят, что Украина отвечает всем условиям. Как только эта война прекратится, Украина получит долгосрочные гарантии безопасности — чтобы история не повторилась еще раз. Это поможет сдерживать любые возможные нападения России", – сказал он.

Столтенберг также считает, что если позволить России победить в ее захватнической войне, то это будет самая большая опасность для НАТО.

"Мы никогда не можем допустить, чтобы Москва начала решать, кто может, а кто не может быть членом НАТО. Россия против любого расширения НАТО. Союзники по НАТО и Украина решают, когда стать членом, Москва не имеет права вето на это", – добавил он.

Напомним, 11-12 июля в Литве в Вильнюсе проходит саммит НАТО, который должен определить путь Украины по членству в Альянсе и предоставление нашей стране гарантий безопасности. Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что на этом мероприятии Украина стремится получить гарантии безопасности от стран-партнеров на время, пока наше государство выполняет требования по присоединению к Альянсу.

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