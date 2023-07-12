'Для нас найкращі гарантії – це членство в НАТО': Зеленський про підсумки саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський виступив із заявою після саміту НАТО у Вільнюсі. Під час спільної пресконференції з генсеком Альянсу Янсом Столтенбергом він сказав, що результати саміту хороші, "але якщо було б запрошення в НАТО, вони були б ідеальними".

Під час спілкування з представниками ЗМІ глава держави виокремив відмову від Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО на шляху України до Альянсу.

"Я думаю, що цей успіх на саміті для всіх нас, для України, наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей, для всіх абсолютно", – сказав він.

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Зеленський додав, що "гарантії безпеки так само важливі для людей. Гарантії безпеки для України на шляху до НАТО... І сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити "Велика сімка"... І я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде справді настільки важливим для нас конкретним успіхом", – сказав президент.

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За його словами, "якби було запрошення в НАТО, вони (гарантії безпеки. – Ред.) були б ідеальними".

Зеленський зауважив, що для України "найкращі гарантії – це членство в НАТО".

Натомість Єнс Столтенберг під час пресконференції зазначив, що "Україна зараз ближче до НАТО, ніж коли-небудь".

За його словами, союзники вкотре підтвердили, що Україна стане членом Альянсу, зокрема, було погоджено змінити шлях України від двоетапного процесу до одноетапного.

"Ми також запросимо Україну до НАТО, як тільки всі союзники підтвердять, що Україна відповідає всім умовам. Як тільки ця війна припиниться, Україна отримає довгострокові гарантії безпеки — аби історія не повторилася вкотре. Це допоможе стримувати будь-які можливі напади Росії", – сказав він.

Столтенберг також вважає, якщо дозволити росії перемогти у її загарбницькій війні, то це буде найбільша небезпека для НАТО.

"Ми ніколи не можемо допустити, щоб Москва почала вирішувати, хто може, а хто не може бути членом НАТО. Росія була проти будь-якого розширення НАТО. Союзники по НАТО та Україна вирішують, коли стати членом, Москва не має права вето на це", – додав він.

Нагадаємо, 11-12 липня у Литві у Вільнюсі проходить саміт НАТО, який має визначити шлях України щодо членства в Альянсі та надання нашій країні гарантій безпеки. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що на цьому заході Україна прагне отримати безпекові гарантії від країн-партнерів на час, поки наша держава здійснює вимоги щодо приєднання до Альянсу.

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