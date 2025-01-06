Для пенсионеров изменятся правила оплаты за коммунальные услуги

В Украине правила оплаты коммунальных услуг для пенсионеров предусматривают возможность воспользоваться различными льготами, которые существенно снизят их финансовые затраты на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно госбюджету, на субсидии и льготы в следующем году будет выделено 42,3 миллиарда гривен. Однако для получателей субсидий есть несколько изменений, в том числе перерасчеты помощи, которые будут осуществлены в начале года.

До конца отопительного сезона, до 30 апреля 2025 года, размер субсидий для пенсионеров не изменится. Однако, с начала года те, кто уже получает субсидии, могут обратиться за перерасчетом, если их условия изменились. Стоит отметить, что в октябре 2024 года Пенсионный фонд автоматически пересчитал субсидии для получателей до завершения отопительного сезона. Изменения, которые вступят в силу в 2025 году, могут включать расширение категорий получателей субсидий.

Новое законодательство также предусматривает создание двух видов субсидий для переселенцев: на оплату жилищно-коммунальных услуг и аренду жилья. Это позволит обеспечить поддержку вынужденно изменившим место жительства, но сохраняет потребность в государственной помощи для обеспечения базовых потребностей.

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Для пенсионеров, проживающих в сельской местности и работавших в таких сферах, как культура, медицина или образование, предусмотрена 100% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это касается тех, кто продолжает жить в сельской местности после выхода на пенсию. Такая льгота позволяет значительно уменьшить расходы на коммунальные услуги для этой категории граждан.

Кроме того, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, за исключением метро, такси и маршрутных такси. Это позволит снизить расходы на передвижение по городу. Бесплатные поездки также доступны для пенсионеров на железнодорожных загородных маршрутах, что значительно облегчает путешествия по Украине.

Юридическая помощь для пенсионеров является еще одной важной льготой. Пенсионеры с доходом до 4 722 гривен или лица с инвалидностью, пенсия которых меньше 6 056 гривен, могут получить юридическую помощь бесплатно или со скидкой. Это позволяет обеспечить доступ к правовой поддержке для наиболее уязвимых категорий пенсионеров.

Также, согласно законодательству, пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога, при условии, что их земельный участок не превышает установленные лимиты. Это дает возможность сэкономить средства тем, кто владеет земельными участками и пользуется ими для ведения хозяйства или садоводства.

Эти изменения направлены на облегчение жизни пенсионеров в Украине, в частности для тех, кто имеет ограниченный доход и проживает в сельских районах.

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