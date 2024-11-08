До 5 февраля эту процедуру нужно пройти всем ограниченно годным: о чем идет речь

Согласно новому законодательству, военнообязанные граждане, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", обязаны до 5 февраля 2025 пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК). Об этом сообщил начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин.

Бодин отметил, что 4 мая вступил в силу закон №3621, которым фактически был отменен статус "ограниченно пригодный". Этим же законом предусмотрен 9-месячный срок для военнообязанных с таким статусом, чтобы они прошли повторное медицинское освидетельствование ВЛК и получили один из актуальных статусов. Об этом пишет Общественное.

По словам представителя ТЦК, статус "пригоден к военной службе" свидетельствует о возможности назначения военнообязанного гражданина на любую должность в Вооруженных Силах Украины. Кроме того, существуют категории "пригодных для службы в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях образования".

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Бодин также отметил, что есть и другие категории военнообязанных:

"временно непригодны", которым требуется лечение или отпуск;

"непригодные" с пересмотром через 6-12 месяцев;

"Непригодны" с исключением из военного учета.

Следовательно, все военнообязанные граждане, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", обязаны до 5 февраля 2025 пройти повторную ВЛК и получить один из актуальных статусов в соответствии с новым законодательством.

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