До конца осени с Резерв+ можно будет оформить отсрочку онлайн – Минобороны

В приложении Резерв+ появится возможность оформлять отсрочку от мобилизации онлайн. Такая опция у Резерв+ появится в первой декаде ноября. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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"Мы делаем автоматические отсрочки в приложении, так чтобы вам не нужно было подавать никаких документов – только заявку. Первые из них планируем уже этой осенью", – написала Черногоренко в Facebook.

В комментариях под сообщением Екатерина Черногоренко добавила, что автоматические отсрочки Минобороны готовят осенью 2024 года. В первую очередь эта опция будет касаться студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью. Над отсрочками для других категорий военнообязанных "усиленно работают разработчики".

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