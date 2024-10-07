Нові правила бронювання затвердив Кабмін: кому не дадуть відстрочку

У жовтні 2024 року в Україні набули чинності нові правила бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Тепер чоловіки, які не оновили свої військово-облікові дані, більше не зможуть отримати бронювання від мобілізації.

Відповідно до постанови № 1125 Кабінету Міністрів, це стосується і тих, хто перебуває у розшуку або не стоїть на військовому обліку.

Для отримання бронювання працівник повинен відповідати кільком критеріям. Зокрема, необхідно перебувати на військовому обліку, мати актуальний військово-обліковий документ, а також уточнити свої дані до 16 липня 2024 року.

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Окрім цього, військовозобов'язаний не повинен перебувати у розшуку, інформація про який відображається у відповідних базах даних, доступних для Нацполіції.

Зазначається, що чоловіки, які не виконали свої обов'язки, зокрема ігнорували повістки або направлення на медичну комісію, можуть бути оголошені в розшук. Це також стосується тих, хто не виконав вимоги роботодавця щодо виклику до територіального центру комплектування.

Підприємства більше не можуть бронювати працівників, які не дотримуються правил військового обліку. Однак, у разі позитивної перевірки, автоматичне бронювання військовозобов’язаного на строк дії відстрочки здійснюється без додаткових дій, за умови, що він оновив свої дані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

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