Доплаты и льготы для пожилых украинцев: как изменится соцобеспечение в 2025 году

Для пенсионеров старше 70 лет государство предоставляет льготы, которые несколько облегчают их повседневную жизнь. Кроме того, в 2025 году эти граждане могут ожидать специальные возрастные надбавки, которые автоматически повысят размер их пенсионных выплат.

На официальном сайте Пенсионного фонда Украины рассказали о доплатах и льготах, которые доступны пенсионерам после достижения 70-летнего возраста. Об этом пишет сайт novyny.live.

Какие надбавки предусмотрены для пенсионеров старше 70 лет

В 2025 году украинцы, которые достигнут 70-летнего возраста, будут иметь возможность получить повышенные пенсионные выплаты и дополнительные льготы от государства. Пенсионерам, чей размер пенсии не превышает 10 340,35 грн, будут начисляться возрастные доплаты, размер которых в этом году составляет:

для лиц от 70 до 75 лет – до 300 грн;

для пенсионеров в возрасте 75-80 лет – до 456 грн;

для граждан старше 80 лет – до 570 грн.

Кроме того, в рамках программы "Тысяча Зеленского" пенсионеры смогут получить единовременную выплату в размере 1000 грн. Программа продлится до конца февраля 2025 года, а средства будут перечислены на карту "Национального кэшбэка". Ее можно оформить через приложение Дія или в банках-партнерах. Однако важно помнить, что снятие наличных с этой карты невозможно – средства нужно использовать до конца 2025 года.

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Какие льготы имеют граждане старше 70 лет

Какие льготы имеют граждане старше 70 лет

Кроме пенсионных выплат, украинцы, достигшие 70-летнего возраста, могут воспользоваться рядом государственных льгот, в частности:

Бесплатной юридической поддержкой, включающей консультации, помощь в оформлении документов и другие правовые услуги (некоторые из них предоставляются со скидкой, а не полностью бесплатно).

Освобождением от уплаты земельного налога для пенсионеров, владеющих участками определенной площади (от 0,01 га до 2 га в зависимости от их назначения).

Правом на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме метро и такси), а также в пригородных электричках и автобусах.

50% скидкой на автострахование для владельцев автомобилей с двигателем объемом до 2500 куб. см или электромотором мощностью до 100 кВт.

Кроме того, пенсионеры, проживающие в сельской местности и ранее работавшие в сферах медицины, образования или культуры, имеют право на льготы при оплате коммунальных услуг. В то же время пенсионеры из городов могут оформить субсидию через Пенсионный фонд Украины или портал Дія, если их расходы на коммунальные платежи превышают обязательный платеж.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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