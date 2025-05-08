Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 9 мая

В пятницу, 9 мая, над югом Украины пройдет циклон, который вместе со связанными с ним атмосферными фронтами принесет осадки в большинство регионов страны. В Карпатах ожидается мокрый снег, а в центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные дожди.

В то же время, на Волыни, Ровенщине и в большинстве западных областей в дневные часы существенных осадков не предполагается. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температурный фон остается неравномерным: в западных, северных и большинстве центральных областей дневная температура будет составлять от +10 до +14 градусов. В южном регионе воздух прогреется до +12...+16 градусов, в Запорожской области - до +18, а в Крыму - до +17...+20. Восточные области останутся самыми теплыми – там ожидается +16…+21 градус.

В Киеве ситуация с осадками остается непредсказуемой, однако стоит готовиться к прохладной и влажной погоде — столбики термометров днем вряд ли поднимутся выше +10…+11 градусов.

Синоптикиня также добавила, что в ближайшие дни влажная погода сохранится, ночи еще будут холодными, местами возможны заморозки. Однако днем температура будет постепенно расти.

Раньше мы рассказывали, какие области обойдет непогода и где удержится сухая погода.

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