Дождь и заморозки до -3: прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине в выходные 3-4 мая будет отмечаться нестабильностью. Ожидаются грозовые дожди в нескольких регионах, а восточные области могут испытать заморозки. Особенно интенсивные осадки прогнозируются на севере и западе страны, будут сопровождаться усилением ветра по всей территории государства, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

По прогнозу синоптика холодная воздушная масса в субботу задержится на северо-востоке Украины, где ночью возможны местные заморозки. Однако уже в воскресенье температура воздуха значительно повысится во всех регионах. Об этом пишет meteoprog.

Прогноз на субботу, 3 мая

Западная Украина: Ночное время пройдет без осадков, однако утром и днем ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах возможны сильные ливни, град и шквалы с усилением ветра до 15-20 м/с. Преобладает юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет +7...+12°C, а днем повысится до +20...+25°C.

Северные области: Ночью осадки не ожидаются, однако днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Юго-западный ветер 7-12 м/с, днем будет усиливаться местами до 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +2...+7°C (в Сумской области возможны заморозки на поверхности почвы до -3°C), днем воздух прогреется до +18...+23°C.

Центральная Украина: Преобладает переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер ночью 3-8 м/с, днем усилится до 9-14 м/с. Ночная температура будет +2...+7°C, местами на поверхности почвы заморозки до -3°C. Днем 19...+24°C.

Южные регионы: На юге и в Крыму ожидается облачная погода без осадков. Юго-западный ветер 7-12 м/с. Температура ночью +4...+9°C, днем +18...+23°C.

Восточные области: Облачно без осадков. Ветер ночью переменные направления, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6°C, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -5°C. Днем воздух прогреется до +17...+22°C.

Прогноз на воскресенье, 4 мая

Западная Украина: Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем по всему региону ожидается неустойчивая погода с дождями. В некоторых районах возможны сильные ливни, град и шквалы с усилением ветра до 15-20 м/с. Юго-западный ветер 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14°C, днем +18...+23°C, а в Прикарпатье и Буковине до +23...+28°C.

Северные области: Ночью местами небольшие дожди. Днем и вечером усилятся до умеренных, иногда значительных, с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 17-22 м/с. Температура ночью +7...+12°C, днем повысится до +22...+27°C.

Читайте также: Погода в Украине: когда отступят заморозки

Центральная Украина: Облачно, без осадков. Лишь к вечеру на западе Кировоградской и Черкасской областей возможны грозовые дожди. Южный/юго-западный ветер 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12°C, днем +22...+27°C.

Южные регионы: Преимущественно солнечная погода без осадков. Лишь к вечеру на севере Одесщины возможны грозовые дожди. Юго-западный ветер 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11°C, днем +19...+24°C.

Восточные области: Погода будет без осадков. Юго-западный ветер 7-12 м/с, днем в Харьковской области местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11°C, днем +20...+25°C.

Ранее мы рассказывали, что по данным синоптиков, холод отходит, но летом придется подождать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!