Грозові дощі та заморозки до -3: прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода в Україні на вихідних 3-4 травня відзначатиметься нестабільністю. Очікуються грозові дощі у кількох регіонах, а східні області можуть зазнати заморозків. Особливо інтенсивні опади прогнозуються на півночі та заході країни, супроводжуватимуться посиленням вітру по всій території держави, повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич.

За прогнозом синоптика, холодна повітряна маса в суботу затримається на північному сході України, де вночі можливі місцеві заморозки. Однак уже в неділю температура повітря суттєво підвищиться в усіх регіонах. Про це пише meteoprog.

Прогноз на суботу, 3 травня

Західна Україна: Нічний час пройде без значних опадів, проте вранці та вдень очікуються короткочасні дощі. У деяких районах можливі сильні зливи, град та шквали з посиленням вітру до 15-20 м/с. Переважатиме південно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +7...+12°C, а вдень підвищиться до +20...+25°C.

Північні області: Вночі опадів не очікується, проте вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами. Південно-західний вітер 7-12 м/с, вдень посилюватиметься місцями до 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +2...+7°C (у Сумській області можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3°C), вдень повітря прогріється до +18...+23°C.

Центральна Україна: Переважатиме мінлива хмарність без опадів. Південно-західний вітер уночі 3-8 м/с, вдень посилиться до 9-14 м/с. Нічна температура становитиме +2...+7°C, місцями на поверхні ґрунту заморозки до -3°C. Денна температура сягне +19...+24°C.

Південні регіони: На півдні та в Криму очікується малохмарна погода без опадів. Південно-західний вітер 7-12 м/с. Температура вночі +4...+9°C, вдень +18...+23°C.

Східні області: Мінлива хмарність без опадів. Вітер уночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1...+6°C, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки до -5°C. Вдень повітря прогріється до +17...+22°C.

Прогноз на неділю, 4 травня

Західна Україна: Вночі місцями пройдуть незначні опади, а вдень по всьому регіону очікується нестійка погода з дощами. У деяких районах можливі сильні зливи, град та шквали з посиленням вітру до 15-20 м/с. Південно-західний вітер 7-12 м/с. Температура вночі +9...+14°C, вдень +18...+23°C, а на Прикарпатті та Буковині до +23...+28°C.

Північні області: Вночі місцями невеликі дощі. Вдень та ввечері посиляться до помірних, подекуди значних, із грозами, градом та шквалистим посиленням вітру до 17-22 м/с. Температура вночі +7...+12°C, вдень підвищиться до +22...+27°C.

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Центральна Україна: Мінлива хмарність, переважно без опадів. Лише ввечері на заході Кіровоградської та Черкаської областей можливі грозові дощі. Південний/південно-західний вітер 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с. Температура вночі +7...+12°C, вдень +22...+27°C.

Південні регіони: Переважно сонячна погода без опадів. Лише ввечері на півночі Одещини можливі грозові дощі. Південно-західний вітер 7-12 м/с, вранці та вдень пориви до 15-20 м/с. Температура вночі +6...+11°C, вдень +19...+24°C.

Східні області: Погода залишатиметься без опадів. Південно-західний вітер 7-12 м/с, вдень у Харківській області місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі +6...+11°C, вдень +20...+25°C.

Раніше ми розповідали, що за даними синоптиків, холод відходить, але на літню погоду доведеться почекати.

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