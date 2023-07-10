Древняя испанская гробница богатого лидера на самом деле принадлежала могучей женщине: исследование

В Испании исследователи установили новые интересные подробности о владельце 5000-летней гробницы. Ею оказалась сильная женщина в возрасте от 17 до 25 лет.

Сначала ученые считали владельцем захоронения богатого лидера, которого они назвали "человеком из слоновой кости". Об этом сообщает Scientific Reports.

Археологи обнаружили гробницу, которой 5 тысячелетий, к западу от Севильи у южного побережья Испании. Кроме давно разрушенных останков, в могиле были найдены скорлупа страусиных яиц и янтарь.

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В роскошно украшенной гробнице содержались роскошные предметы, начиная от кинжала из горного хрусталя и бивней из слоновой кости. Исследователи использовали эмаль, извлеченную из двух зубов, найденных в гробнице, чтобы правильно идентифицировать личность.

Обстоятельства захоронения женщины заставили исследователей предположить, что у нее был высокий статус.

"Захоронение "Женщины из слоновой кости" выделяется, голова и плечи, выше всех остальных - нет абсолютно ни одного известного мужского или женского захоронения, сравнимого с нее", - рассказали археологи.

Исследователи надеются, что новейшие разработки приведут к будущим достижениям и узнают больше о женщине и ее обществе.

Напомним, ученые воспроизвели лицо женщины "Ави", жившей в Шотландии 3800 лет назад.

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