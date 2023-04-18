Дрон-камикадзе украинских разведчиков эффектно уничтожил минный состав россиян (видео)

На одном из направлений фронта украинским бойцам удалось вычислить, где российские интервенты устроили склады с боеприпасами. Аэроразведка, заметив, где враг устроил тайник, навела на него дрон-камикадзе.

Кадры подрыва вражеского состава появились в сети. Их опубликовали в Телеграм-канале "Эскадрон".

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На видео, снятом с беспилотника, можно увидеть, как FPV-дрон уничтожил большой состав противотанковых мин ТМ-62.

Видео дня

"Ударное утро, взрыватели. "Пегас" нашел кучу противотанковых мин противника. Наложивший ее оккупант очень удивился, когда не нашел вверенное ему имущество. Спасибо пилоту группы Омега за качественное попадание", — прокомментировали это видео аэроразведчики.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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