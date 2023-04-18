Дрон-камікадзе українських розвідників ефектно знищив мінний склад росіян (відео)

На одному з напрямків фронту українським бійцям вдалося вирахувати, де російські інтервенти ховають свої склади з боєприпасами. Аеророзвідка, помітивши, де ворог влаштував сховок, навела на нього дрон-камікадзе.

Кадри підриву ворожого складу з'явилися у мережі. Їх опублікували у Телеграм-каналі "Ескадрон".

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На відео, знятому з безпілотника, можна побачити як FPV-дрон знищив великий склад протитанкових мін ТМ-62.

Відео дня

"Ударного ранку, підривники. "Пегас" знайшов купу протитанкових мін противника. Окупант, що її наклав, дуже здивувався, коли не знайшов ввірене йому майно. Дякуємо пілоту групи Омега за якісне влучання", – прокоментували це відео аеророзвідники.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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