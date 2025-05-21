Дроны атаковали 9 областей РФ: есть попадание в Болховский завод полупроводников Орловской области (фото, видео)

В ночь на 21 мая Россия заявила о массированной атаке беспилотников, якобы сбитых силами противовоздушной обороны. По официальной информации российского минобороны, между 20:00 и 04:05 было уничтожено 127 дронов в разных регионах страны.

В частности, сообщается о таких масштабах атаки: 41 дрон над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской. Также были зафиксированы беспилотники над Московской (6), Владимирской (5), Рязанской (3) областями, а также по одному – над Белгородской, Тульской, Калужской областями и акваторией Черного моря. Об этом сообщает российское министерство обороны.

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По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, целью атаки предположительно стали предприятия российского военно-промышленного комплекса, в частности в Орловской области.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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