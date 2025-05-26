Дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане: есть попадание в химзавод и предприятие по производству дронов (фото, видео)

В ночь на 26 мая в России зафиксированы атаки неизвестных беспилотников на территории двух регионов — города Елабуга (Татарстан) и Ивановской области. По сообщениям местных СМИ и очевидцев, в Елабуге раздавались взрывы и активная работа системы противовоздушной обороны.

В преддверии инцидента также была временно прекращена работа аэропорта в соседнем Нижнекамске. Об этом сообщает Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Как отмечает Коваленко, именно в Елабуге расположено производство дронов типа Shahed, используемых армией РФ.

В Ивановской области, по данным российских Telegram-каналов, в частности Mash, дроны якобы атаковали крупный химический завод. Жители сообщали о не менее нескольких мощных взрывах.

По информации Центра противодействия дезинформации, на этом предприятии производятся компоненты для российского вооружения, включая детали для ракет.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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