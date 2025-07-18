Дроны атаковали Москву и Дзержинск: местные сообщают о прилетах (видео)

В ночь на пятницу, 18 июля, Россию атаковали беспилотники. Взрывы слышали в Москве и Дзержинске, это уже вторая ночь подряд, когда местные жители сообщают о прилетах.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт атаки на столицу. По его словам, российская ПВО, якобы, сбила по меньшей мере четыре беспилотника, которые приближались к городу.

Местные жители сообщают о прилетах в Солнечногорск, что в Московской области, а также о по меньшей мере трех взрывах в пригороде Зеленограда. Кроме того, взрывы раздавались в подмосковной Кубинке.

Также стало известно, что в Дзержинске, что в Нижегородской области, прогремело не менее десяти взрывов. По свидетельствам местных, беспилотники поражали цели в районе местной промышленной зоны.

Читайте также: Дроны атаковали нефтебазу на Кубани в РФ: загорелся масштабный пожар (фото)

"Очевидцы рассказали, что слышали четыре взрыва в районе 3:30 ночи и еще от пяти до восьми ближе к 4:45 утра. По словам местных жителей, сработала система ПВО по воздушным целям в районе местной промзоны. Очевидцы утверждают, что БПЛА летели очень низко. Также сообщается о проблемах с подключением к интернету в области", – пишет российский телеграмм-канал SHOT.

Кроме того, в аэропорту Нижнего Новгорода, находящемся примерно в 25 км от Дзержинска, был активирован план "Ковер", предусматривавший его закрытие. В Дзержинске размещены предприятия, которые занимаются производством боеприпасов и их компонентов.

Напомним, в ночь на 6 июня дроны атаковали ряд регионов России, в том числе объекты, связанные со стратегической авиацией.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!