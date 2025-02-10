Дроны атаковали один из ключевых НПЗ в Краснодарском крае РФ (видео)

В ночь на 10 февраля беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

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По его словам, Афипский НПЗ, один из ключевых в России, имеет годовую мощность 6,25 млн тонн нефти и играет стратегическую роль в обеспечении топливом российской военной техники, особенно на южном направлении. Его расположение в Краснодарском крае делает предприятие важным логистическим центром для поставки дизельного горючего и авиационного керосина, используемых армией РФ.

Коваленко подчеркнул, что этот НПЗ – не просто промышленный объект, а критически важная часть военной инфраструктуры страны-агрессора.

Напомним, дроны атаковали авиазавод в Казани.

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