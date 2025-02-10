Дрони атакували один із ключових НПЗ у Краснодарському краї РФ (відео)

У ніч на 10 лютого безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

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За його словами, Афіпський НПЗ, один із ключових у Росії, має річну потужність 6,25 мільйона тонн нафти та відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом російської військової техніки, особливо на південному напрямку. Його розташування в Краснодарському краї робить підприємство важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією РФ.

Коваленко підкреслив, що цей НПЗ – не просто промисловий об’єкт, а критично важлива частина військової інфраструктури країни-агресора.

Нагадаємо, дрони атакували авіазавод у Казані.

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