Дроны атаковали российский Ельц: загорелся пожар на заводе аккумуляторов (фото)

В городе Елец Липецкой области России произошла атака беспилотников на аккумуляторный завод, после чего возник пожар. Сообщается о "возгорании в промышленной зоне", вызванном падением обломков беспилотников. На месте работают экстренные службы, производится эвакуация персонала. Также он подтвердил наличие пострадавших.

Об этом сообщают " Российская служба ВВС ", губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов, российские паблики и Минобороны РФ в Telegram. Местные жители в социальных сетях пишут о нескольких попаданиях дронов по территории завода.

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Позже российское Министерство обороны заявило, что над несколькими регионами страны и оккупированным Крымом были якобы сбиты или перехвачены 112 беспилотников. Среди них:

24 - над Московской областью,

18 - над Тульской,

11 - над Курской,

по 8 - над Орловской и Брянской,

6 — над Рязанской,

5 - над Калужской,

по 3 — над Белгородской и Ивановской,

2 - над Владимирской,

по 1 — над Воронежской и Липецкой,

22 - над Крымом.

Официального подтверждения атаки с украинской стороны пока нет.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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