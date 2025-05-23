Дроны атаковали российский Ельц: загорелся пожар на заводе аккумуляторов (фото)
В городе Елец Липецкой области России произошла атака беспилотников на аккумуляторный завод, после чего возник пожар. Сообщается о "возгорании в промышленной зоне", вызванном падением обломков беспилотников. На месте работают экстренные службы, производится эвакуация персонала. Также он подтвердил наличие пострадавших.
Об этом сообщают " Российская служба ВВС ", губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов, российские паблики и Минобороны РФ в Telegram. Местные жители в социальных сетях пишут о нескольких попаданиях дронов по территории завода.
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Позже российское Министерство обороны заявило, что над несколькими регионами страны и оккупированным Крымом были якобы сбиты или перехвачены 112 беспилотников. Среди них:
- 24 - над Московской областью,
- 18 - над Тульской,
- 11 - над Курской,
- по 8 - над Орловской и Брянской,
- 6 — над Рязанской,
- 5 - над Калужской,
- по 3 — над Белгородской и Ивановской,
- 2 - над Владимирской,
- по 1 — над Воронежской и Липецкой,
- 22 - над Крымом.
Официального подтверждения атаки с украинской стороны пока нет.
Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.
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