Дроны атаковали российский Котовск: попадание в пороховой завод (фото)

В ночь на 11 июня украинские дроны совершили атаку на Тамбовский пороховой завод, расположенный в Котовске Тамбовской области РФ. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По словам очевидцев, в небе над Котовском раздалось по меньшей мере 15 взрывов, а в городе включали сирены воздушной тревоги.

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Утром временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первишов подтвердил атаку беспилотников на Котовск.

Первишов отметил, что в результате падения одного из сбитых БПЛА возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По его словам, никто не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что в течение ночи российское ПВО уничтожило 32 украинских дрона, из них пять - над территорией Тамбовской области.

Тамбовский пороховый завод является одним из ключевых предприятий российской оборонной промышленности. Он производит порохи и боеприпасы для стрелкового оружия, артиллерии, минометов и танков, а также компоненты взрывчатых веществ, включая нитроцеллюлозу и колоксилин. С марта 2023 завод находится под санкциями.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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