Дроны атаковали российский Саратов: вспыхнул пожар на НПЗ (видео)

В ночь на 8 ноября в результате атаки дрони на российский город Саратов вспыхнул пожар возле нефтеперерабатывающего завода в промышленной зоне Заводского района. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что над регионом были сбиты несколько дронов, обломки которых упали в промышленной зоне.

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Об этом сообщает Минобороны РФ.

Местные жители в пабликах сообщают о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода.

Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили 17 беспилотников: 6 в Воронежской области, 6 в Саратовской, 4 в Белгородской, 1 в Брянской.

Причины возгорания в Саратове пока официально не подтверждены.

Напомним, дроны атаковали 2 спортзавода в Воронежской области России.

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