Дрони атакували російський Саратов: спалахнула пожежа на НПЗ (відео)

У ніч на 8 листопада внаслідок атаки дроні на російське місто Саратов спалахнула пожежа поблизу нафтопереробного заводу в промисловій зоні Заводського району. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що над регіоном було збито кілька дронів, уламки яких впали у промисловій зоні.

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Про це повідмляє Міноборони РФ.

Місцеві мешканці у пабліках повідомляють про пожежу в районі нафтопереробного заводу.

Міноборони Росії повідомило, що засоби ППО збили 17 безпілотників: 6 у Воронезькій області, 6 у Саратовській, 4 у Бєлгородській, 1 у Брянській.

Причини займання в Саратові поки офіційно не підтверджені.

Нагадаємо, дрони атакували 2 спортзаводи у Воронезькій області рф.

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