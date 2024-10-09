Дроны атаковали состав боеприпасов в Брянской области: жители слышат детонацию (видео)

В ночь на 9 октября в Брянской области Российской Федерации произошли необычные события. Местная администрация сообщила о попытке атаки беспилотников, которую якобы удалось отразить. Тем не менее, вблизи города Карачев наблюдаются признаки серьезного пожара и слышны взрывы, что может указывать на поражение большого хранилища боеприпасов.

Информация поступила от российских медиа и Telegram-каналов, а также от представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука.

Утром в интернете появились видеоматериалы, якобы снятые в Карачеве. На них видно зарево от масштабного пожара и слышны звуки, похожие на детонацию боеприпасов.

По имеющимся данным, неподалеку от этого города расположен 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, где хранятся всевозможные боеприпасы.

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Спутниковые снимки 2021 показывают, что этот состав занимал территорию примерно 3,5 квадратных километра.

Есть основания полагать, что именно эти боеприпасы и другое вооружение сейчас детонируют в результате атаки дронов, о которой ранее этой ночью сообщал губернатор Брянской области.

Напомним, что недавно украинские силы обороны были вынуждены покинуть Угледар из-за угрозы окружения. российские оккупанты сосредоточили значительные силы для прорыва украинской обороны, что создало критическую ситуацию для наших защитников.

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